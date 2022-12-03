Не тратя лишних сил на атаку: Нидерланды уверенно побеждают США в 1/8 финала – видеообзор

В первом матче 1/8 финала на чемпионате мира-2022 сборная Нидерландов. решившая провести поединок с США вторым номером, побеждает со счетом 3:1

Нидерланды – США 3:1

голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Дюмфрис, 81 – Райт, 76.

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Первый матч 1/8 финала ЧМ-2022 состоялся достаточно боевым. США решили продемонстрировать, что не стоит их относить к андердогам, Нидерланды подошли к матчу с довольно сдержанным настроением.

Сборная США хотела снова доказать, что на мундиале явных фаворитов нет. Они довольно агрессивно нагло и начали атаковать сборную Нидерландов. Но вот "оранжевые" терпели и ждали свой момент. Уже на 10-й минуте Мемфис Депай после прекрасной комбинации открыл счет. Нидерланды снова сели в защиту.

Арбитр матча добавил к первому тайму всего одну минуту, что не присуще ЧМ-2022, но Нидерландам этого хватило, чтобы отличиться во второй раз. Прострел Дюмфриса в штрафную США нашел Дейли Блинда и тот на 45+1 отправил мяч в сетку ворит Тернера. 2:0 Нидерланды уверенно идут на перерыв.

Во втором тайме США решило не изменять своим принципам и снова атаковать. На 76-й минуте поединка им наконец-то это удалось. Хаджи Райт нечаянным парашютом переправляет "круглого" в ворота соперника и дарит надежду своей нации - 2:1.

Но вот Нидерланды не смутились и решили окончательно убить интригу. На 81 минуте Дюмфрис, уже отдавший два ассиста в матче, еще и забил гол. Он один ждал подачи Блинда в штрафной США и легко воспользовался голевой возможностью - 3:1. Матч и закончился с таким счетом.

Нидерланды выходят в 1/4 финала, где будут ждать победителя пары Аргентина – Австралия. США же со своими амбицами отправляются домой тренировать уверенность в важных матчах.

Видеообзор матча Нидерланды – США: