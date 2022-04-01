Не только Путин, а каждый россиянин, – голкипер Вереса назвал виновных в войне в Украине
Источник:"Футбол 1/2/3"
Основной вратарь Вереса Богдан Когут выразил свое мнение о напавших на Украину российских оккупантах. Футболист ровенского клуба рассказал о семье в стране-агрессоре.
Когут: До них тяжело достучаться
Опытный страж ворот Вереса назвал виновных, развязавших войну в Украине. Богдан Когут не стал все грехи вешать на Владимира Путина. По его мнению, виновен весь российский народ, который продолжает поддерживать агрессию в сторону украинского государства.
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Голкипер рассказал, что у него родные в России, но до них уже сложно донести правду.
Не только Путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в России семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, к ним тяжело достучаться. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред? Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши,
– сказал Когут.
Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которое называли "мирной спецоперацией". Этот день разделил жизнь украинцев на две части.
Футбольная карьера Когута
- 34-летний голкипер практически всю карьеру провел в родной Украине. В 2015 году ездил за опытом в Молдову, а до этого в 2009-2010 годах выступал в польском чемпионате.
- С перерывами выступал за Верес, а в феврале 2020-го снова вернулся в ровенский клуб.
- Его соглашение с ровенчанами рассчитано до конца декабря 2022 года.
- В сезоне-2021/2022 сыграл 18 поединков, в которых пропустил 20 голов и провел 9 матчей на ноль.
- Помог Вересу закончить первую часть сезона УПЛ на 9 месте.