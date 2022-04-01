Не только Путин, а каждый россиянин, – голкипер Вереса назвал виновных в войне в Украине

Основной вратарь Вереса Богдан Когут выразил свое мнение о напавших на Украину российских оккупантах. Футболист ровенского клуба рассказал о семье в стране-агрессоре.

Когут: До них тяжело достучаться

Опытный страж ворот Вереса назвал виновных, развязавших войну в Украине. Богдан Когут не стал все грехи вешать на Владимира Путина. По его мнению, виновен весь российский народ, который продолжает поддерживать агрессию в сторону украинского государства.

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Голкипер рассказал, что у него родные в России, но до них уже сложно донести правду.

Не только Путин виноват во всем этом, а каждый россиянин. У меня в России семья, там живут мои двоюродные братья и сестра. У них совсем другая информация, к ним тяжело достучаться. Что ты им докажешь, если у них 8 лет по телевизору показывают весь этот бред? Я сам однажды посмотрел их новости, от них просто тошнит, там показывают все наоборот. И людям восемь лет этим промывали уши,

– сказал Когут.

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которое называли "мирной спецоперацией". Этот день разделил жизнь украинцев на две части.

Футбольная карьера Когута