Не только Эвертон: кто еще хочет купить Яремчука у Бенфики

Украинский нападающий Роман Яремчук может покинуть португальскую Бенфику. На форварда уже есть ряд претендентов.

Первый о возможном трансфере Яремча заявило издание Correio de Manha. Там убеждают, что руководство Бенфики осталось недовольно игроком, и хочет от него избавиться. Цена вопроса – 17 миллионов евро. Именно во столько обошелся его трансфер летом 2021 года из Гента в Бенфику.

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Издание сразу назвало и главного претендента на Яремчука – это английский Эвертон. В январе 2022 года туда перешел еще один украинец Виталий Миколенко.

Стоит добавить, что Миколенко и Яремчук – хорошие друзья еще со времен выступлений за юношеские команды Динамо, хотя они выступали в разных возрастных категориях. Они даже часто отправляются на отдых вместе.

Но Эвертон – не единственный кандидат. Еще летом 2021 года Яремчук мог перейти в итальянскую Рому. Телеграм-канал vZbirna пишет, что "волки" тогда проявляли заинтересованность в его приобретении. И пока она никуда не исчезла, поэтому летом 2022 года они снова могут попытаться его подписать.