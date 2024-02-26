Не связано с киевлянами: какой любимый клуб из детства и игрок таланта Динамо

Опорник Владимир Бражко стал настоящим открытием для киевского Динамо после ухода из клуба многолетнего капитана Сергея Сидорчука. Футболист зацементировал за собой место в центре поля киевлян.

22-летний футболист присоединился к первой команде Динамо летом 2023-го года. Владимир Бражко уже успел провести в бело-синей футболке 19 поединков, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Очень неплохо, как для игрока опорной позиции.

Смотрите также Фанаты загребского Динамо мощным перформансом поддержали украинских воинов: фото

За кого болел и болеет Бражко

Сам динамовец родом из Запорожья.

Первое в Украине самостоятельное лайфстайл-медиа на спортивную тематику назвало любимую команду с детства Бражко и футболиста.

Владимир выбрал команду из родного города – запорожский Металлург. А вот любимый игрок не является родом из Украины. Оказалось, что любимым футболистом динамовца является лидер сборной Бельгии и английского Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне, который выступает на позиции атакующего полузащитника.

Контракт Бражко с Динамо рассчитан до конца июня 2028-го года.

25 февраля Владимир помог "бело-синим" одержать выездную победу над харьковским Металлистом 1925 – 2:4. Бражко отыграл весь поединок. Интересно, что счет в этом матче открыл бывший динамовец Денис Гармаш, который подписал контракт с харьковчанами до конца текущего сезона-2023/2024.

Команда Александра Шовковского набрала 31 балл, оставшись на 5-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Металлист 1925 с 15 пунктами идет 12-м.

Уже 2 марта киевляне проведут свой первый домашний матч в 2024-м году. Подопечные СаШо будут принимать одесский Черноморец.