Известный голландский велогонщик Ники Терпстра из команды Total Direct Energie получил травмы из-за падения во время тренировки при курьезных обстоятельствах.

Группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей. Ники вылетел в кювет, ударился о большой камень и получил несколько опасных травм: коллапс легкого, сотрясение мозга, переломы ребер и ключицы. Об этом сообщает VeloNews.

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36-летний спортсмен был госпитализирован на вертолете прямо с тренировки. Состояние велогонщика не представляет угрозы его жизни, но ему нужно время для восстановления.

"Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя", – рассказала жена велосипедиста Рамона.

Что известно о Ники Терпстре

Ники Терпстра – четырехкратный чемпион мира в командной гонке на время (2012, 2013, 2016, 2018), победитель гонок "Париж-Рубе" (2014) и "Ладья Фландрии" (2018).

36-летний велосипедист выступает за профессиональную команду Deceuninck-Quick Step.