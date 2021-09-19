Не Шевченко: сборная Турции назначила нового тренера

Сборная Турции по футболу назначила нового главного тренера. На эту должность претендовал и уже бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Сборная Турции осталась без главного тренера после сентябрьских матчей. Хотя еще на Евро-2020 команда стала одной из худших на турнире – три поражения в трех матчах. Турки чуть не повторили позорный антирекорд сборной Украины, которая на Евро-2016 тоже проиграла три матча и не забила ни одного гола. Но в матче против швейцарцев отличился Кахведжи.

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Несмотря на такие результаты Шенол Гюнеш сохранил свою должность. Но уже в сентябре команда сыграла три матча в отборе на чемпионат мира. И в первой же игре упустила победу над Черногорией дома, пропустив гол на 90+7 минуте. Дальше была выездная победа над Гибралтаром. Но 7 сентября на турок ожидал выезд в Нидерланды, который закончился разгромом 6:1. После этого Шенол Гюнеш покинул сборную Турции.

В Турции долго выбирали нового тренера команды. СМИ писали, что в списке претендентов и Андрей Шевченко. И все же Турецкая футбольная федерация остановила свой выбор на немецком специалисту Штефану Кунцу. Официально контракт с ним будет подписан в понедельник, 20 сентября.

Кунц с 2016 года возглавлял молодежную сборную Германии. Также он был главным тренером олимпийской сборной Германии в Токио-2020.