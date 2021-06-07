Не Шапаренко единственным: клубы Франции "охотятся" на голкипера Динамо

Георгий Бущан стал настоящим лидером Динамо в сезоне-2020/2021. Голкипер своей игрой заинтересовал топ-клубы Франции.

Еще одна заинтересованность из Франции

Голкипер киевской команды уже в летнее трансферное окно может сменить Украину на Францию. Георгий Бущан может оказаться в топовом клубе Лиги 1.

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Вратарем сборной Украины заинтересовались сразу два французских клуба – Марсель и Ницца. Агент футболиста Иван Пироженко ознакомился с деталями предложений. Однако договориться о трансфере будет очень сложно. Голкипер – основной страж ворот Динамо. Если переход Бущана произойдет, то у киевлян останется только один голкипер – Денис Бойко. Врядли главный тренер чемпиона УПЛ Мирча Луческу согласится с таким развитием событий.

Другой талант киевлян Руслан Нещерет залечивает травму. Также Бущан скорее всего будет стабильным игроком на позицию голкипера в сборную Украины на Евро-2020. Если Георгию удастся продемонстрировать хорошую игру, то его стоимость значительно возрастет и появится заинтересованность еще лучших по уровню клубов. Динамо сможет воспользоваться таким развитием событий и заработать на голкипере значительно больше денег.

В этом сезоне Бущан сыграл в "бело-синей" футболке 35 матчей во всех турнирах, на которых пропустил 27 голов и сыграл 17 поединков на ноль. Его контракт с динамовцами рассчитан до конца июня 2023 года. Поэтому клубам придется заплатить за голкипера.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, что Марсель также интересуется полузащитником Динамо Николаем Шапаренко. Марсель завершил прошлый сезон в Лиге 1 на 5 месте и попал в еврокубки. Клуб уступил Лиллю, ПСЖ, Монако и Лиону. Ницца сохранила за собой 8 место.