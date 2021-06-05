Не Роналду, – Малиновский назвал сильнейшего игрока, против которого играл в Серии А

Украинец Руслан Малиновский провел уже два сезона в чемпионате Италии. Он сыграл против большинства команд и футболистов в Серии А. И назвал игрока, против которого было играть труднее всего.

Руслан Малиновский в интервью заявил, что однозначно не считает таким игроком Криштиану Роналду. При этом против него он играл и за Аталанту, и за сборную Украины.

"В Серии А есть игроки и сильнее его", – заявил Малиновский.

Достойно внимания Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша

Долго выбирая, украинец остановил свой выбор на полузащитнике Наполи Пьотре Зелински.

"Это очень сильный футболист – он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объем. Против него крайне тяжело играть. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелински", – рассказал Малиновский.

Кроме того, едва ли не одним из лучших игроков, с которым вместе приходилось играть, Малиновский назвал своего партнера по Аталанте Луиса Муриэля.

"Невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа Барселоны или Реала. Трудно сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере – он душа раздевалки, всегда улыбается, всегда шутит", – рассказал Малиновский.

Что касается игрока, с которого брал пример Малиновский, то он назвал Сеска Фабрегаса времен выступления за Арсенал. Ведь сам Малиновский является поклонником "канониров".

Видео интервью Малиновского