Руслан Маліновський в інтерв'ю заявив, що однозначно не вважає таким гравцем Кріштіану Роналду. При цьому проти нього він грав і за Аталанту, і за збірну України.

"В Серії А є гравці й сильніші за нього", – заявив Маліновський.

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Довго обираючи, українець зупинив свій вибір на півзахиснику Наполі Пьотру Зелінскі.

"Це дуже сильний футболіст – він мобільний, двоногий, технічний, розумний гравець. Він робить хороший обсяг. Проти нього вкрай важко грати. Насправді в Серії А багато сильних футболістів, але мені подобається Зелінський", – розповів Маліновський.

Окрім того, чи не одним з найкращих гравців, з яким разом доводилося грати, Маліновський назвав свого партнера по Аталанті Луїса Муріеля.

"Неймовірний гравець. Якби щось склалося трохи по-іншому, він би виступав за команду типу Барселони чи Реалу. Важко сказати, чому це не так. Можливо, справа в характері – він душа роздягальні, завжди посміхається, завжди жартує", – розповів Маліновський.

Щодо гравця, з якого брав приклад Маліновський, то він назвав Сеска Фабрегаса часів виступу за Арсенал. Адже сам Маліновський є прихильником "канонірів".

Відео інтерв'ю Маліновського