Не разрешили сходить в туалет, – игрок сборной Аргентины о "гостеприимстве" в Чили

Сборная Аргентины на выезде одержала минимальную победу над национальной командой Чили в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022. И гости остались не в восторге от встречи своих соперников.

Без воды и кондиционеров

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда перед поединком. Футболист раскритиковал гостеприимство чилийских представителей.

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Организаторы даже не разрешили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды, они включали сирены на протяжении всего нашего пребывания здесь,

– сказал аргентинец.

По мнению игрока, представители Чили не приложили усилий для того, чтобы футболисты из сборной Аргентины чувствовали себя комфортно.

"Я не говорю, что это правильно или неправильно, но мы в Аргентине стараемся делать так, чтобы каждая команда, которая приехала в нашу страну, чувствовала себя максимально комфортно. Нужно побеждать на поле", – добавил футболист.

Но даже несмотря на не слишком радушный прием, сборной Аргентине удалось победить чилийцев (2:1).