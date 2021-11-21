Не прошло и полугода: Месси забил первый гол за ПСЖ в чемпионате Франции

ПСЖ победил Нант (3:1) в домашнем матче 14-го тура Лиги 1. Эта встреча стала памятной для аргентинского форварда парижан Лионеля Месси.

Уже на 2-й минуте Мбаппе открыл счет, что обещало ПСЖ легкий матч. Однако не все было так просто. Парижане еще долго не могли забить, а в середине второго тайма остались в меньшинстве – красную карточку получил Кейлор Навас.

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Большинство Нанту удалось реализовать аж на 76-й минуте. Но паритет держался недолго, на 81-й ПСЖ вышел вперед благодаря автоголу Аппиа, а в конце встречи решающий мяч забил Месси.

Видео гола Месси

Дебютный гол Месси