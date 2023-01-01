"Не могу плохо говорить о народе России: экс-игрок Руха назвал россиян "миролюбивыми людьми"

Украинский нападающий Евгений Бохашвили прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину. Футболист не считает русский народ плохим и таким, который не желает остановить войну.

Евгений Бохашвили рассказал, что его семья уехала в Германию после 24 февраля в статусе беженцев. Но не без проблем. У его родных есть проблемы с визами. Также воспитанник футбольного клуба Днепр признался, что части его семьи живет во враждебной стране.

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Бохашвили: Часть моей семьи живет в России

"Моя семья из Львова. Когда началась война, моя семья уехала в Германию в качестве беженцев, но проблема с визами осталась. Война в Украине далека от завершения. Есть моменты и нюансы. Бывают недели с относительным затишьем, потом ситуация снова ухудшается. "Многие семьи живут отдельно. Мужчины вынуждены оставаться в Украине, остальные члены семьи уехали, но вернуться пока не могут. Думаю, кто-то, кто имеет семью, понимает, насколько подавляет эта ситуация". И еще часть моей семьи живет в России", – сказал футболист.

Бохашвили добавил, что его родные не являются стопроцентными россиянами. Отец Евгения имеет грузинскую кровь, а мать – украинка.

"Россияне не хотели этой войны"

Мало того, что бывший нападающий львовского Руха заявил, что россияне не хотели войны против Украины, он еще и назвал народ страны-террориста "миролюбивым". По мнению Бохашвили, у обычных россиян нет возможности остановить полномасштабное вторжение их страны в Украину.

К счастью, украинский футболист в интервью румынскому изданию хотя бы назвал войну войной, а не спецоперацией.

Плохие люди везде в мире, так же, как везде хорошие люди. Россияне не желали этой войны! Я имею в виду рядовых людей, а не политиков. Эта ужасная война была и остается политическим делом. Нормальный человек не может хотеть войны, убивать. Я, например, различаю простых россиян и Путина и его людей. Я не могу плохо говорить о русском народе, о подавляющем большинстве россиян, которых я считаю миролюбивыми людьми. К сожалению, обычные люди не могут остановить войну,

– заявил Бохашвили.

После этого скандального интервью осталось без команды.

Кто такой Евгений Бохашвили