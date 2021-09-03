Не хватило до "золота" 0,05 секунды: пловец Трусов стал вторым на Паралимпиаде в Токио
Источник:24 канал
Андрей Трусов и Евгений Богодайко выступали под "сине-желтым" флагом на дистанции 50 метров баттерфляем. Трусов финишировал вторым.
Шестой успех Трусов в токийском бассейне
Уже с первых метров дистанции в классе S7 украинцы шли среди лидеров. Получше выглядел Андрей Трусов – шестикратный призер Паралимпиады в Токио.
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Украинец до последнего претендовал на "золото", но 0,05 секунды не хватило пловцу, чтобы победить. Паралимпийским чемпионом стал американец Эван Остин. Трусов стал вторым. Третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате.
Другой украинец Евгений Богодайко финишировал на пятой строчке – 29.70.
Результаты заплыва (50 метров баттерфляем)
1. Эван Остин (США) – 28.98
2. Андрей Трусов (Украина) – 29.03
3. Карлос Серрано Сарате (Колумбия) – 29.34
Все медали Трусова в Токио
- Для Трусова эта медаль стала шестой в Токио. До этого Андрей получил два "золота" на дистанциях 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.
- Становился вторым на 200 метрах комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем.
- Поднимался на третью ступеньку пьедестала после мужской эстафеты 4х100 вольным стилем.