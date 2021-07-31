Не хватило 0,05 секунды: украинский пловец Бухов остался за пределами финала Олимпиады

Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов остался за пределами финала Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. Ему не хватило 0,05 секунды.

Бухов занял шестое место (21.83) во втором полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Украинец не смог повторить свой результат по квалификации – 21.73 секунды – этого ему бы хватило для попадания в финал.

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Накануне Бухов заявил, что в Токио он получает олимпийский опыт, который должен помочь ему в Париже-2024.

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