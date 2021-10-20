Не футбол, а водное поле: в Англии забили курьезный гол на залитом дождем поле - видео

В матче между английскими командами Плимут и Болтон, которые выступают в Лиге 1, произошел довольно забавный эпизод. Из-за залитого поля хозяевам удалось забить курьезный гол.

Плимут принимал Болтон в рамках чемпионата. И уже к 15-й минуте был впереди в счете 2:0.

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Но самое интересное в этом матче случилось уже в компенсированное арбитром время. К этому времени над стадионом шел сильный дождь, и дренажная система стадиона "Хоум Парк" просто не справилась. Поэтому на поле начала собираться вода, а мяч начал застревать в ней.

Это не учли игроки Болтона, когда в конце встречи бросали аут. Соперникам удалось подхватить мяч, и даже обыграть голкипера, который вышел из ворот на перехват. Но вот с ударом дело не пошло из-за лужи на поле. Сначала Мэйор, который и отобрал мяч, пробежал мимо него, когда тот остановился в воде. Мяч подхватил Харди, но и он не пробил по воротам. И только Брум с нескольких метров таки мощно пробил и забил гол.

Отпраздновали взятие ворот игроки Болтона "заплывом" на поле.