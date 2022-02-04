Не думаю, что пожмем руки россиянам, – руководитель украинского футзала о матче с Россией

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 сыграет против России. Этот матч будет иметь принципиальное значение.

УЕФА разводит украинские и российские команды, чтобы избежать лишних неприятностей. Это касается как и матчей сборных, так и клубов. В том числе футзальной сборной.

Во время жеребьевки чемпионата Европы по футзалу 2022 сборные Украины и России попали в одну группу, но после этого были разведены по разным квартетам. Но уже в раунде плей-офф развести команды не удалось. И в полуфинале Украина сыграет против России. Этот матч состоится в Амстердаме.

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Этот матч привлекает дополнительное внимание. И в УЕФА были вынуждены прибегнуть к дополнительным мерам безопасности.

Без рукопожатий

Накануне Олимпиады-2022 в Пекине украинским спортсменам рекомендовали избегать контактов с россиянами. В этом матче это вряд ли удастся. Но украинцы постараются максимально отгородиться от соперника. Об этом рассказал президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко. У него спросили, пожмут ли украинские футзалисты руки соперникам.

Не думаю, что у нас будет что-то иначе. Кроме того, не будем забывать о коронавирусе, это еще опасно для здоровья. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими,

– рассказал Сергей Владыко.

Матч Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля. Начало в 18: 00. Победитель этого матча выйдет в финал Евро-2022.