Не до конца поняла его позиция и дальнейшие шаги, – Беленюк о затягивании Бубки по войне

Спортсмены-олимпийцы критикуют главу Национального олимпийского комитета Сергея Бубку за его молчание и неоднозначную позицию. Он долгое время вообще не выходил на связь.

Беленюк: Позиция главы НОК она должна быть однозначной

В эксклюзивном интервью для 24 канала олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с главой НОК. Он заявил, что никто ни с кем не собирается воевать.

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Долгое время Сергей Бубка не выходил на связь, сперва были тревожные мысли, но потом выяснилось, что с ним все хорошо. Появилось очень много критики в его адрес, поскольку его позиция не до конца понятна, как вы прокомментируете это?

Вы четко описали ту ситуацию, которая сложилась. Не до конца понятна его позиция и дальнейшие шаги. Поэтому задал ему лично вопрос на zoom-конференции ассоциации олимпийцев Украины. Я спросил о том, что делается на дипломатическом фронте по устранению России из Международного олимпийского комитета.

Второй вопрос по поводу его четкой позиции, признает ли он Россию государством-агрессором, которое пришло с войной в Украину. То я не получил четких ответов. Вот и все.

Мы можем только догадываться о том, что на уме у главы НОК, поскольку он особо ни с кем не контактирует.

Здесь никто не хочет ни с кем воевать, подчеркиваю это. Просто в условиях, когда убивают украинцев и совершают геноцид против нашего народа, позиция главы НОК она должна быть однозначной, категоричной, публичной, и его действия должны соответствовать. Я для себя другого варианта не вижу, но возможно кто-то думает иначе. У нас демократическая страна и каждый имеет право на свою точку зрения.

Скандал по поводу Бубки