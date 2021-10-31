Называют обезьяной и желают смерти: игрок в Англии претерпел расистское оскорбление

Вингер Кристал Пелес Уилфрид Заа попал в расистский скандал. Болельщики начали оскорблять футболиста в соцсетях.

"Цвет моей кожи всегда будет проблемой"

После матча с Манчестер Сити ивуариец был "облит" расистскими заявлениями со стороны фанатов. Уилфрид Заа выложил в сториз в инстаграме текст, в котором заявил об оскорблениях.

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Люди называют его "обезьяной" и "нигером". Неизвестные даже желают футболисту смерти. Он заверил, что опубликовал это заявление не для того, чтобы получить поддержку.

Это сообщение не для того, чтобы получить миллион ответов с текстом "мы с тобой" и "это противно". И не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой. Хотя это не оправдание, цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым,

– написал футболист.

Интересно, что именно левый вингер Кристал Пелес выступил против того, чтобы вставать на колени перед матчами в знак солидарности с движением BLM, а также в целом против этой акции.

Напомним, что поединок с МанСити завершился сенсационным поражением "горожан" со счетом 0:2. Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.