НАТО, закройте небо над Украиной, – Цыганков показал разрушенную оккупантами Винницу
Источник:инстаграмм Виктора Цыганкова
Нападение России на Украину остановило всю активную жизнь украинского народа, не исключением стали спортивные соревнования. Лидер Динамо Виктор Цыганков просит закрыть небо над его родной страной.
Цыганков: И даже родную Винницу бомбят
Правый вингер киевского Динамо выложил в инстаграмме фото, показывающие последствия российского вторжения в Украину. Под обстрел попал родной город Виктора Цыганкова – Винница.
Читайте также НАТО не закроет небо над Украиной, потому что отвечает "за собственное население", – Берлин
Футболист показал разрушенные здания и попросил НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной.
И даже родную Винницу бомбят… НАТО, закройте небо над Украиной,
– написал Цыганков.
Разрушенная Винница / Фото из инстаграммы футболиста
Винница после обстрелов / Фото с инстаграммы футболиста
Напомним, что 6 марта восемь вражеских ракет ударили по аэропорту Винницы. Также загорелась военная часть.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!