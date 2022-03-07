НАТО, закройте небо над Украиной, – Цыганков показал разрушенную оккупантами Винницу

Нападение России на Украину остановило всю активную жизнь украинского народа, не исключением стали спортивные соревнования. Лидер Динамо Виктор Цыганков просит закрыть небо над его родной страной.

Цыганков: И даже родную Винницу бомбят

Правый вингер киевского Динамо выложил в инстаграмме фото, показывающие последствия российского вторжения в Украину. Под обстрел попал родной город Виктора Цыганкова – Винница.

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Футболист показал разрушенные здания и попросил НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной.

И даже родную Винницу бомбят… НАТО, закройте небо над Украиной,

– написал Цыганков.



Разрушенная Винница / Фото из инстаграммы футболиста



Винница после обстрелов / Фото с инстаграммы футболиста

Напомним, что 6 марта восемь вражеских ракет ударили по аэропорту Винницы. Также загорелась военная часть.

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