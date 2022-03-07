НАТО, закройте небо над Украиной, – Цыганков показал разрушенную оккупантами Винницу

7 марта 2022 , 11:00
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Источник:

инстаграмм Виктора Цыганкова

Нападение России на Украину остановило всю активную жизнь украинского народа, не исключением стали спортивные соревнования. Лидер Динамо Виктор Цыганков просит закрыть небо над его родной страной.

Цыганков: И даже родную Винницу бомбят

Правый вингер киевского Динамо выложил в инстаграмме фото, показывающие последствия российского вторжения в Украину. Под обстрел попал родной город Виктора Цыганкова – Винница.

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Футболист показал разрушенные здания и попросил НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной.

И даже родную Винницу бомбят… НАТО, закройте небо над Украиной,
– написал Цыганков.


Разрушенная Винница / Фото из инстаграммы футболиста


Винница после обстрелов / Фото с инстаграммы футболиста

Напомним, что 6 марта восемь вражеских ракет ударили по аэропорту Винницы. Также загорелась военная часть.

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Автор: Софія Кулай