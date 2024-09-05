Николайчик принесла Украине первое "золото" в дзюдо на Паралимпийских играх в Париже

В четверг, 5 сентября, проходят финалы по дзюдо на Паралимпийских играх-2024. Наталья Николайчик пробилась в финал за "золото".

Опытная 37-летняя дзюдоистка выступает в весовой категории до 48 килограммов в классе J1. На пути к золотому финалу Паралимпиады-2024 Наталья Николайчик разнесла в четвертьфинале соперницу из Греции 10:0, пишет 24 Канал.

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Прервала личную серию из бронзовых наград

В полуфинальной схватке украинка практически не оставила шансов представительнице Бразилии Силве Де Андраде 10:1. Две подряд победы привели Николайчик в финал в Париже.

В решающей схватке украинская дзюдоистка соревновалась с представительницей Японии Сидзуки Хангай. Николайчик первой размочила нули в счете 0:1. Украинка иппоном оформила "сухую" победу 11:0.

Наталья Николайчик – чемпионка Паралимпийских игр-2024. Это первая медаль в Париже для Украины по дзюдо.

К слову. На Паралимпиаде Лондона-2012 и Токио-2020 Наталья Николайчик получала бронзовые медали в дзюдо.

Это уже 55-я награда для нашей страны в Париже и 15-я "золотая".