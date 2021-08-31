Наталья Кобзарь принесла Украине очередное "серебро" на Паралимпиаде
Источник:24 канал
Сборная Украины в 7 соревновательный день на Паралимпиаде завоевала 13 медалей. Во вторник, 31 августа, легкоатлетка Наталья Кобзарь принесла Украине очередное "серебро".
Кобзарь завоевала "серебро"
Наталья Кобзарь завоевала серебряную награду в забеге на 400 метров в классе T37 (сюда входят люди с нарушениями координации).
К теме Украинец Коваль выиграл "золото" на Паралимпиаде в толкании ядра, Яровой взял "серебро"
21-летняя украинка была одной из фавориток забега. Однако китаянка Цзян Фэньфэн выдала мощный старт.
Кобзарь практически догнала соперницу: в один момент Наталья выровнялась с Фэньфэн. Однако Цзян сохранила силы на финальный рывок и таки вырвала победу.
Фэньфэн и Кобзарь оставили далеко позади всех остальных оппоненток. В частности, 16-летняя украинка Алина Терех заняла 4 место и проиграла Фэньфэн почти 5 секунд.
Легкая атлетика, результаты
- Цзян Фэньфэн (Китай) – 1:01.36
- Наталья Кобзарь (Украина) – 1:01.47
- Шерил Джеймс (ЮАР) – 1:03.82