Наталья Кобзарь принесла Украине очередное "серебро" на Паралимпиаде

Сборная Украины в 7 соревновательный день на Паралимпиаде завоевала 13 медалей. Во вторник, 31 августа, легкоатлетка Наталья Кобзарь принесла Украине очередное "серебро".

Кобзарь завоевала "серебро"

Наталья Кобзарь завоевала серебряную награду в забеге на 400 метров в классе T37 (сюда входят люди с нарушениями координации).

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21-летняя украинка была одной из фавориток забега. Однако китаянка Цзян Фэньфэн выдала мощный старт.

Кобзарь практически догнала соперницу: в один момент Наталья выровнялась с Фэньфэн. Однако Цзян сохранила силы на финальный рывок и таки вырвала победу.

Фэньфэн и Кобзарь оставили далеко позади всех остальных оппоненток. В частности, 16-летняя украинка Алина Терех заняла 4 место и проиграла Фэньфэн почти 5 секунд.

Легкая атлетика, результаты

Цзян Фэньфэн (Китай) – 1:01.36 Наталья Кобзарь (Украина) – 1:01.47 Шерил Джеймс (ЮАР) – 1:03.82

Благодаря Кобзарь в медальной копилке Украины теперь 67 наград – 15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых.