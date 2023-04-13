"Очень спорный вопрос, потому что я не вижу, кто в этом выиграет": олимпийская чемпионка о бойкоте

Наталья Добрынская высказала свое мнение относительно возможного бойкота соревнований украинскими спортсменами. Также она рассказала о сложности ситуации.

Олимпийская чемпионка по семиборью прокомментировала намерения Международного олимпийского комитета допустить к соревнованиям россиян и белорусов. Наталье Добрынской сложно определиться с правильным решением в данной ситуации.

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Неопределенность МОК усложняет все

Олимпийская чемпионка считает, что украинские спортсмены не получат никакой пользы от бойкота международных соревнований, однако Наталья освещает и вторую сторону медали, что и делает ситуацию, по ее мнению, крайне сложной.

Это очень спорный вопрос, потому что я не вижу, кто в этом выиграет. Если наши тренируемые спортсмены кладут всю свою жизнь на то, чтобы подготовиться к Олимпиаде и выиграть у всех. И здесь МОК говорит, что российские спортсмены выступают и наши – все мы не выступаем. С другой стороны да, мы не можем пожимать руку и стоять рядом с российскими спортсменами. Эта ситуация супертяжела сейчас. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Мы делаем все возможное, мы кричим, пишем, чтобы этого не произошло,

– рассказала Добрынская.

Наталья уверяет, что благодаря такой позиции комитета МОК также будет нести ответственность за все злодеяния, которые совершает Россия на территории Украины. Добрынская привела в пример грузинского спортсмена, который еще в недавнем 2008 году также решил бойкотировать международные соревнования из-за неадекватности страны-агрессора.

Такая ситуация просто ужасна, потому что выступать на соревнованиях с террористами, я не понимаю ситуацию с МОК, их изменившуюся позицию они просто становятся на сторону террора, становятся также террористами. Когда началась Олимпиада-2008 в Пекине, россияне зашли на территорию Грузии и начали там войну. Я помню этот день, потому что мы прилетели и с нами был один грузин, он держит телефон, у него слезы в глазах и он говорит: "Я уезжаю домой, у меня началась война, как я могу здесь быть". олимпийской хартии, допинг-скандалы. Я считаю это совсем ненормальным и такого быть не может,

– заверила Наталья.

Также олимпийская чемпионка добавила, что Международный олимпийский комитет должен действовать радикально, чтобы сложных ситуаций вообще не возникало, чтобы россияне и белорусы находились в неудобном положении, а не украинцы. Наталья считает, что допуск к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы только в бонус для российской пропаганды.

Думаю, МОК мог наоборот зажать еще сильнее и сказать: "Ни в коем случае мы вас не допустим, если вы не закончите эту войну". Выходит, что он наоборот ослабляет и тогда в России скажут: "Нас допускают, можем продолжать". Ситуация ужасная. МОК сейчас совсем в плохой ситуации, репутационно это ужасно для них. Я даже не хочу думать, что может быть допуск российских и белорусских спортсменов,

– рассказала Добрынская.

Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК