Олімпійська чемпіонка з семиборства прокоментувала наміри Міжнародного олімпійського комітету допустити до змагань росіян та білорусів. Наталії Добринській складно визначитись з правильним рішенням у даній ситуації.

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Невизначеність МОК ускладнює все

Олімпійська чемпіонка вважає, що українські спортсмени не отримають жодної користі від бойкоту міжнародних змагань, проте Наталія висвітлює і другу сторону медалі, що і робить ситуацію, на її думку, вкрай складною.

Це дуже спірне питання, тому що я не бачу, хто в цьому виграє. Якщо наші спортсмени, які тренуються, кладуть все своє життя на те, щоб підготуватися до Олімпіади і виграти в усіх. І тут МОК каже, що російські спортсмени виступають і наші – все, ми не виступаємо. З іншого боку так, ми не можемо тиснути руку і стояти поряд з російськими спортсменами. Ця ситуація суперважка зараз. Я дуже сподіваюся, що це не відбудеться. Ми робимо все можливе, ми кричимо, пишемо, щоб цього не сталося,

– розповіла Добринська.

Наталія запевняє, що завдяки такій позиції комітету, МОК також буде нести відповідальність за усі злодіяння, які коїть Росія на території України. Добринська навела у приклад грузинського спортсмена, який ще у недавньому 2008-му році також вирішив бойкотувати міжнародні змагання через неадекватність країни-агресора.

Така ситуація просто жахлива, тому що виступати на змаганнях з терористами, я не розумію ситуацію з МОК, їхню позицію, що змінилося, вони просто стають на сторону терору, стають також терористами. Коли розпочалась Олімпіада-2008 в Пекіні, росіяни зайшли на територію Грузії і розпочали війну там. Я пам’ятаю цей день, тому що ми прилетіли і з нами був один грузин, він тримає телефон, у нього сльози в очах і він каже: "Я їду додому, у мене розпочалася війна, як я можу тут бути".Це порушення олімпійської хартії, допінг-скандали. Я вважаю це зовсім ненормальним і такого бути не може,

– запевнила Наталія.

Також олімпійська чемпіонка додала, що Міжнародний олімпійський комітет повинен діяти радикально, аби аких складних ситуацій взагалі не виникало, аби росіяни та білоруси знаходилися в незручному становищі, а не українці. Наталія вважає, що допуск до змагань спортсменів з країни-агресора та її поплічниці тільки в бонус для російської пропаганди.

Думаю, МОК міг навпаки затиснути ще сильніше і сказати: "Ні в якому разі ми вас не допустимо, якщо ви не закінчите цю війну". Виходить, що він навпаки послаблює і тоді у Росії скажуть: "Нас допускають, можемо продовжувати". Ситуація жахлива. МОК зараз зовсім у поганій ситуації, репутаційно це жахливо для них. Я навіть не хочу думати, що може бути допуск російських і білоруських спортсменів,

– розповіла Добринська.

Умови допуску росіян до змагань згідно заяви МОК