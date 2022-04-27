"Настоящий бой": журнал The Ring посвятил выпуск украинским боксерам, защищающим Украину

Известный журнал The Ring поддержал Украину. Издание посвятило выпуск украинским боксерам, защищающим редкую страну от оккупантов.

"Настоящий бой"

Новый выпуск The Ring посвятили украинским боксерам, которые вынужденно простились с рингом и стали в защиту Украины, которая борется с оккупантами.

К стати Владимир Кличко заявил о возможном возвращении на ринг после войны

"Настоящий бой" – именно так называется спецвыпуск журнала.

На обложке изображены легенды украинского бокса – братья Кличко, от 24 февраля обороняющие Киев.



Новая обложка The Ring / Фото с официального сайта издания

Кроме легендарных братьев, Украину защищает Василий Ломаченко. Он вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского. Боксеру предоставили специальное разрешение для выезда за границу, чтобы он подготовился к поединку против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Однако украинец отказался и заявил, что вернется в ринг после победы Украины.

Также нашу страну защищает Денис Беринчик. С первых дней войны он вступил в терроборону Киевщины. Однако в соцсетях он распространяет фотографии из разных городов Украины.

Спортсмен помогал местным в Тростянце (Сумской области) разбирать завалы, а также привез гуманитарную помощь.

Боксер также часто распространяет сообщения из Харькова.