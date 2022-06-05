Настала пора ломать неприятную традицию: как Украина выступала в плей-офф отборов на ЧМ

Сборная Украины только однажды выступала на чемпионате мира – в 2006 году в Германии. Пробилась она туда напрямую, заняв первое место в группе. Остальные попытки украинской команды попасть на Мундиаль были неудачными. Четыре раза наша команда останавливалась в шаге от турнира – в плей-офф. Сейчас уже в пятый раз, когда сборная Украины играет в плей-офф отбора на ЧМ.

ЧМ-1998

Поскольку сборная Украины свой первый официальный матч сыграла только 29 апреля 1992, то отбор на ЧМ-1994 в США пропускала. Зато уже в отборе на ЧМ-1998 во Франции наша команда выступила достаточно успешно. Украинцы финишировали вторыми в группе после Германии, оставив позади Португалию. А дальше был плей-офф, первый для нашей команды.

Хорватия – Украина 2:0

Украина – Хорватия 1:1

Хорваты победили и поехали во Францию, где стали бронзовыми призерами Мундиаля.

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ЧМ-2002

"Наша цель – 2002". Таким был лозунг отбора на ЧМ-2002 нашей команды, попавшей в довольно равную группу, где среди соперников был и Уэльс. Но шок произошел уже в первом матче, когда Польша обыграла нас в Киеве. Это поражение стало для нас единственным в этом отборе. Но из-за большого количества ничьих (в том числе оба матча с Уэльсом), мы заняли второе место. И снова плей-офф. Но на этот раз в соперниках грозная сборная Германии

Украина – Германия 1:1

Германия – Украина 4:1

В матче в Дортмунде немцы уже к 15-й минуте забили трижды. И только Шевченко на 90+1 минуте забил единственный гол нашей команды. А на самом Чемпионате мира немцы стали серебряными призерами.

ЧМ-2010

В 2006 году нам удалось попасть на Чемпионат мира напрямую, став победителями этой группы. А уж там дойти до четвертьфинала. Развить этот успех в отборе на ЧМ-2010, впервые принимавший африканский континент, не удалось. Тогда в группе мы были в шаге от провала, когда в Минске не сумели обыграть Беларусь. Потому решающий матч был против Англии в Днепре. Удаление вратаря Грина и незабитый пенальти Шевченко на 16-й минуте, и фантастический удар Назаренко, который принес такую необходимую победу. В итоге – второе место и снова испытание плей-офф. В этот раз сборной Греции.

Греция – Украина 0:0

Украина – Греция 0:1

Первый матч подарил украинцам надежду на то, что в этот раз нам удастся преодолеть этот проклятый плей-офф. 18 ноября 2009 это сделать не удалось. Единственный гол Салпингидиса принес победу Греции и путевку на Мундиаль.

ЧМ-2014

Отбор на ЧМ-2014 мы начали неоднозначно. Сперва ничья с Англией на выезде. А после этого – ничья с Молдовой в гостях и поражение от Черногории дома. Это было в 2012 году. А уже в 2013 году, когда отбор продолжился, наша команда выиграла шесть из семи матчей (только с Англией снова сыграла вничью). И отстала от англичан в группе на одно очко, заняв второе место. И снова плей-офф.

Украина – Франция 2:0

Франция – Украина 3:0

Но тогда казалось, что украинцы смогут всех и снести со своего пути. И первый матч против французов в Киве был настоящим доказательством. Возможно именно это и сыграло с нами злую шутку – слишком самоуверенные, мы проиграли во Франции, пропустив на один гол больше, чем можно было.

ЧМ-2022

ЧМ-2018 решили провести в России. Выступление на этом турнире Украины после оккупации Крыма и части Донбасса выглядело не слишком уместным. А идти на смену страны-хозяйки в ФИФА не хотели. Украина в этом отборе заняла третье место, в решающем матче уступив дома хорватам. И именно сборная Хорватии стала серебряным призером турнира. А также отметилась лозунгом "Слава Украине!" после того, как выбила Россию в четвертьфинале.

Отбор на ЧМ-2022 еще свеж в памяти. Все помнят старт с ничьей во Франции 1:1. И такой же счет в двух следующих домашних матчах против Финляндии и Казахстана. Миролюбие украинцев в отборе на турнир продолжилось, и наша команда в общей сложности первые пять игр свела к ничьим. Лишь в шестом матче победила Финляндию на выезде. И в последнем туре – Боснию и Герцеговину, тоже на выезде. В итоге – второе место в группе и плей-офф.

Правда, на этот раз организаторы изменили правила плей-офф, и вместо того, чтобы играть против одной команды за путевку на Мундиаль, команде нужно победить двух соперников.

Первый шаг сборная Украины уже сделала – 1 июня обыграла Шотландию на выезде. Теперь следующий шаг – 5 июня обыграть Уэльс. Пора ломать неприятную традицию.

Шотландия – Украина 1:3

Уэльс – Украина ?:?

P.S. Если брать не только отборы на чемпионаты мира, но и первенства Европы, наша команда в общем мы семь раз выступала в плей-офф.

Удачным пока считается отбор на Евро-2016, где мы сумели в плей-офф пройти Словению, взяв реванш за досадное поражение в отборе на Евро-2000.