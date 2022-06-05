ЧС-1998

Оскільки збірна України свій перший офіційний матч зіграла лише 29 квітня 1992 року, то відбір на ЧС-1994 в США пропускала. Зате вже у відборі на ЧС-1998 у Франції наша команда виступила доволі успішно. Українці фінішували другими у групі після Німеччини, залишивши позаду Португалію. А далі був плей-офф, перший для нашої команди.

Хорватія – Україна 2:0

Україна – Хорватія 1:1

Хорвати перемогли та поїхали до Франції, де стали бронзовими призерами Мундіалю.

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ЧС-2002

"Наша мета – 2002". Таким було гасло відбору на ЧС-2002 нашої команди, яка потрапила у доволі рівну групу, де серед суперників був і Уельс. Та шок стався вже у першому матчі, коли Польща обіграла нас у Києві. Ця поразка стала для нас єдиною у цьому відборі. Але через велику кількість нічиїх (у тому числі обидва матчі з Уельсом), ми посіли друге місце. І знову плей-офф. Та цього разу у суперниках грізна збірна Німеччини

Україна – Німеччина 1:1

Німеччина – Україна 4:1

В матчі в Дортмунді німці вже до 15-ї хвилини забили тричі. І лише Шевченко на 90+1 хвилині забив єдиний гол нашої команди. А на самому Чемпіонаті світу німці стали срібними призерами.

ЧС-2010

У 2006 році нам вдалося потрапити на Чемпіонат світу напряму, ставши переможцями цієї групи. А вже там дійти до чвертьфіналу. Розвинути цей успіх у відборі на ЧС-2010, який вперше приймав африканський континент, не вдалося. Тоді в групі ми були за крок до провалу, коли в Мінську не зуміли обіграти Білорусь. Тому вирішальний матч був проти Англії в Дніпрі. Вилучення воротаря Гріна та незабитий пенальті Шевченком на 16-й хвилині, та фантастичний удар Назаренка, який приніс таку необхідну перемогу. У підсумку – друге місце і знову випробування плей-офф. Цього разу збірною Греції.

Греція – Україна 0:0

Україна – Греція 0:1

Перший матч подарував українцям надію на те, що цього разу нам таки вдасться подолати цей проклятий плей-офф. 18 листопада 2009 року це зробити не вдалося. Єдиний гол Салпінгідіса приніс перемогу Греції та путівку на Мундіаль.

ЧС-2014

Відбір на ЧС-2014 ми розпочали неоднозначно. Спочатку нічия з Англією на виїзді. А після цього – нічия з Молдовою в гостях та поразка від Чорногорії вдома. Це було у 2012 році. А вже у 2013 році, коли відбір продовжився, наша команда виграла шість з семи матчів (лише з Англією знову зіграла внічию). І відстала від англійців в групі на одне очко, посівши друге місце. І знову плей-офф.

Україна – Франція 2:0

Франція – Україна 3:0

Але тоді здавалося, що українці зможуть всіх і все знести зі свого шляху. І перший матч проти французів в Киві був цьому справжнім доказом. Можлива саме це і зіграло з нами злий жарт – занадто самовпевнені, ми програли у Франції, пропустивши на один гол більше, аніж можна було.

ЧС-2018 вирішили провести в Росії. Виступ на цьому турнірі України після окупації Криму та частини Донбасу виглядав не надто доречним. А йти на зміну країни-господаря в ФІФА не хотіли. Україна в цьому відборі посіла третє місце, у вирішальному матчі поступившись вдома хорватам. І саме збірна Хорватії стала срібним призером турніру. А також відзначилася гаслом “Слава Україні!" після того, як вибила Росію у чвертьфіналі.

ЧС-2022

Відбір на ЧС-2022 ще свіжий у пам’яті. Всі пам’ятають старт з нічиєю у Франції 1:1. І такий же рахунок у двох наступних домашніх матчах проти Фінляндії та Казахстану. Миролюбивість українців у відборі на турнір продовжилася, і наша команда загалом перші п’ять ігор звела до нічиїх. Лише в шостому матчі перемогла Фінляндію на виїзді. І в останньому турі – Боснію і Герцеговина, теж на виїзді. У підсумку – друге місце в групі та плей-офф.

Правда цього разу організатори змінили правила плей-офф, і замість того, щоб грати проти однієї команди за путівку на Мундіаль, команді треба перемогти двох суперників.

Перший крок збірна України вже зробила – 1 червня обіграла Шотландію на виїзді. Тепер наступний крок – 5 червня обіграти Уельс. Настав час ламати неприємну традицію.

Шотландія – Україна 1:3

Уельс – Україна ?:?

P.S. Якщо брати не лише відбори на чемпіонати світу, але і першості Європи, то наша команда загалом ми сім разів виступали в плей-офф.

Вдалим поки вважається відбір на Євро-2016, де ми зуміли в плей-офф пройти Словенію, взявши реванш за прикру поразку у відборі на Євро-2000.