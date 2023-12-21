Игрок России Головин ударил соперника во время матча: его удалили с поля

Вчера, 20 декабря, состоялся матч 17 тура Лиги 1 между командами Тулуза и Монако. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

За Монако выступает российский игрок Александр Головин. Он сумел "отличиться" во время матча, пишет 24 Канал.

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Как россиянин ударил соперника

На 51-й минуте поединка Головин был изъят с поля. Игрок Тулузы Арон Доннум нарушил правила по отношению к россиянину.

Конечно, Головин не придумал ничего лучше, чем ударить Арона в ногу. Не знаем, на что надеялся россиянин, когда сделал это.

За это Головин получил прямую красную карточку. Но, конечно, он не смог просто так покинуть поле. Русский начал возмущаться и показать арбитру свое недовольство.

Как россиянин ударил соперника / Фото Ligue 1 English

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