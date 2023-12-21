Игрок России Головин ударил соперника во время матча: его удалили с поля
Вчера, 20 декабря, состоялся матч 17 тура Лиги 1 между командами Тулуза и Монако. Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.
За Монако выступает российский игрок Александр Головин. Он сумел "отличиться" во время матча, пишет 24 Канал.
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Как россиянин ударил соперника
На 51-й минуте поединка Головин был изъят с поля. Игрок Тулузы Арон Доннум нарушил правила по отношению к россиянину.
Конечно, Головин не придумал ничего лучше, чем ударить Арона в ногу. Не знаем, на что надеялся россиянин, когда сделал это.
За это Головин получил прямую красную карточку. Но, конечно, он не смог просто так покинуть поле. Русский начал возмущаться и показать арбитру свое недовольство.
Скандал с Малиновским
- Напомним, что в начале года Руслан Малиновский подвергся критике через объятия с Головиным. Ситуация произошла после матча 20-го тура чемпионата Франции между Марселем и клубом россиянина Монако.
- После игры Малиновский вместе с другими членами команды подошел к игрокам Монако, среди которых был и россиянин. В одном из моментов камеры поймали момент, на котором украинец занимается с россиянином. Поэтому украинца раскритиковали фанаты.