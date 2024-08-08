Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе

На Олимпиаде в Париже состоялся финал турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов. Чемпион Игр-2024 определился в схватке украинца Парвиза Насибова и иранца Саида Лейвеси.

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх состоялся золотой финал по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов. Украинец Парвиз Насибов встретился с чемпионом Азии Саидом Лейвеси из Ирана, пишет 24 Канал.

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Досадное поражение в финале

Представитель Ровенской области второй раз в своей карьере вышел в финал Олимпийских игр. В Токио Насибов стал серебряным призером.

Поединок против Лейвеси Насибов проводил с травмированным глазом. Во главе нашего борца была повязка.

Начало первого периода было за Насибовым. Украинец заработал первые три балла. К концу периода счет не изменился.

Однако иранец не собирался уступать. На старте второго периода он получил два балла за перевод. Лейвеси перехватил инициативу и сравнял счет.

В итоге победу одержал представитель Ирана – 6:5. Парвиз Насибов во второй раз стал серебряным призером Олимпийских игр.

Непростой путь в финал

Напомним, что на пути к финалу Насибов победил Мате Немешу из Сербии в 1/8 финала со счетом 3:2. В четвертьфинале Парвиз встретился с Амантуром Исмайловым из Кыргызстана и победил со счетом 7:6. А в полуфинале украинец одержал победу над азербайджанцем Хасратом Джафаровым.

Отметим, что Насибов во время полуфинальной схватки получил травму глаза. Спортсмену была сделана медицинская процедура по откачке жидкости из опухоли.