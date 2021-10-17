Нашел виновника: голкипер едва не избил партнера после пропущенного гола – видео

Странное поведение голкипера хозяев было зафиксировано в чемпионате Северной Ирландии. Вратарь решил разобраться с партнером по команде после пропущенного гола.

Курьезное удаление

Странный эпизод произошел во время матча Гленторана и Колрейна. На 80-й минуте гости сравняли счет во встрече. Нападающий Колрейна Фрил прошел едва ли не всю оборону соперника и поставил точку в матче – 2:2.

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Вратарь хозяев Аарон Маккэри решил физически разобраться с дырявой защитой команды. Правда, досталось только одному партнеру – Бобби Бернсу. 29-летний голкипер с кулаками набросился на одноклубника и повалил его на газон. Но вовремя вмешались другие игроки Гленторана.

Судья тоже не стал игнорировать такое ​​дикое поведение стража ворот. Арбитр показал голкиперу красную карточку и удалил его с поля.

Боевая мировая принесла обеим командам по одному очку. Гленторан за 8 матчей набрал 13 пунктов и занимает 6 место. Колрейн – 15 баллов и 4 позиция.

Видео поступка вратаря