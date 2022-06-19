Наш спорт отбросили на 10 лет назад, – Свитолина раскритиковала US Open за допуск россиян

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает активно высказываться по поводу отстранения россиян от международного спорта. Спортсменка прокомментировала решение US Open в отношении представителей России и Белоруссии.

Свитолина: Они должны были ввести более серьезные меры

Элина раскритиковала устроителей четвертого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата США – US Open. Поскольку они позволили выступить в Нью-Йорке спортсменам из России и Белоруссии.

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Это их решение, им решать, какой путь выбирать. Я не поддерживаю его, поскольку чувствую, что они должны были предпринять более серьезные меры. Наш спорт откинули назад как минимум на 10 лет. Потому что вся инфраструктура либо попала под удар, либо совсем разрушена. Могу привести ряд факторов, которые говорили бы в пользу решения не допускать российских и белорусских игроков к соревнованиям,

– подчеркнула украинка.

Организаторы US Open, который состоится с 29 августа по 11 сентября, решили не повторять санкции, введенные на Уимблдоне.

Уимблдон первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Это возмутило теннисное сообщество ATP и WTA. Там заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.

WTA и ATP решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян. Поскольку ни один игрок из России и Белоруссии не осудил действия своей страны.