Владимир Зеленский записал свое традиционное ежедневное обращение к украинцам. На этот раз он упомянул и об Усике, который 20 августа проведет чемпионское сражение против Энтони Джошуа.

Важно Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Зеленский призвал украинцев поддержать Усика и болеть за него.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе. Поэтому держимся вместе, помогаем друг другу, восстанавливаем разрушенное, боремся за всех наших людей, и болеем за тех, кто представляет Украину. Сегодня обязательно за Усика. Наш парень. Верим в себя, верим в Украину. Слава каждому из Вас. И каждой. Слава Украине", – заявил Владимир Зеленский.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в городе Джидде. Это будет второе сражение между боксерами. Первое состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне и закончился победой Усика решением судей. Тогда украинец выиграл чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Теперь боксеры проведут реванш, и на кону будут те же чемпионские звания, а также вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.