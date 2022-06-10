"Нас убивают, просто потому что мы украинцы": реакция Левченко на сообщение россиянки Ласицкене

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене обвинила главу МОК Томаса Баха в "трусости" из-за наложенных санкций на представителей России и Беларуси. Она считает их несправедливыми.

Левченко прокомментировала сообщение россиянки

Россиянка написала официальное обращение в МОК, которое опубликовала в своем инстаграмме. Она подчеркнула, что Бах не углублялся в сущность дела.

До теми Російська легкоатлетка Ласіцкене звинуватила МОК у "боягузтві" через спортивні санкції

По ее словам, не все атлеты из России поддерживают войну. Однако сама Ласицкене ни разу не прокомментировала полномасштабное наступление РФ на территорию Украины. К тому же она имеет воинское звание и является капитаном русской армии.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко прокомментировала сообщение россиянки, где написала, почему все-таки представители России и Беларуси должны быть отстранены от международной арены.

Мощное обращение украинки

"Мы вас поддерживали как могли. Ценой собственной репутации не теряли соболезнования. Даже после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Хотелось верить в мысль "не все такие", даже если вас не допускали на международные старты из-за нарушения правил вашей же страной. А когда допускали, я лично искренне переживала, желала удачи.

Но когда утром 24 февраля началось полномасштабное вторжение, а в 5 километрах от моего дома прилетает ракета, когда я дрожу от страха в 4 утра и не знаю, кому первому позвонить. Когда получаю смс от тренера: "Юля, собирай сумки", – а в ответ ни слова от российского спортсмена. Даже наоборот: концерты в честь войны и практически единодушная поддержка", – отметила украинка.

Легкоатлетка подчеркнула, что человеческие жизни ценнее любых наград и медалей.

"Это не спорт вне политики или политика в спорте. Это человеческие жизни. Жизнь. Это самое ценное, не медали и рекорды. Это право просто существовать на этой земле, ходить и дышать. Взрослые, старики и дети. Большинство сидят в подвалах, многие ранены, у многих психологическая травма на всю жизнь, а кого-то лишили жизни", – заявила Юлия.

Вы считаете, что спорт важнее права жить? Вас не допускают, потому что вы – россиянка? А нас убивают просто потому, что мы украинцы. Чувствуете разницу?,

– подчеркнула Левченко.



Полный ответ украинки / Скриншот