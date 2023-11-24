"Нас толкнули ко дну": в клубе Николенко шокированы наказанием в виде снятия очков

Эвертон только начал набирать хорошую форму в АПЛ, как "гром с ясного неба" на "ирисок" упало наказание за финансовое нарушение. С клуба, в котором выступает Виталий Миколенко, сняли 10 баллов.

Английский клуб нарушил правило фэйр-плея и даже признал свою вину. Оказалось, что Эвертон за сезон-2020/2021 показал убытки в размере 124,5 миллионов фунтов, хотя лимит составляет лишь 105 миллионов фунтов.

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Дайч: Смело можно говорить, что мы в шоке.

После снятия очков Эвертон опустился в зону вылета из АПЛ – предпоследнее 19 место. Теперь у "ирисок" в активе всего 4 балла. Худшие дела только у главного аутсайдера таблицы Бернли (тоже 4 пункта).

Эвертон уже далеко не первый английский клуб, с которого за подобные нарушения снимали очки. Ранее идентичное наказание получали Миддлсбро и Портсмут.

Также в нарушении фэйр-плея подозреваются другие английские гранды, как Манчестер Сити и Челси.

Теперь "ирискам" нужно снова выбираться из основ таблицы, как это было в прошлом сезоне-2022/2023. Набравший отличную форму Виталий Миколенко поможет это сделать Эвертону.

Напомним, что в предыдущем туре Миколенко уже на 54-й секунде открыл счет в матче против Кристал Пелес и стал рекордсменом АПЛ. Это был второй поединок подряд, когда Виталий отмечался голом. Игра закончилась боевой мировой 2:2.

Главный тренер клуба-нарушителя Шон Дайч удивлен таким наказанием для команды. Наставник "ирисок" заверил, что команду толкнули ко дну, но она не опустит руки и будет пытаться выбраться из основ турнирной таблицы. Оптимистический прогноз для шокированных поклонников Эвертона.

Смело можно говорить, что мы в шоке. Шокированы тяжестью наказания, его непропорциональностью. Конечно, мы обижены. Но это не меняет нашу задачу. Надо выходить на поле и показывать все там. В последних матчах мы показывали свой футбол и набирали очки. Нас толкнули ко дну, однако мы все равно будем двигаться вперед. Конечно, наша задача стала сложнее,

– заявил Дайч.

Уже 26 ноября Эвертон попытается несколько улучшить свою ситуацию, но сделать это будет очень сложно. В этот день "ириски" примут Манчестер Юнайтед в рамках 13-го тура АПЛ-2023/2024. Хотя красные дьяволы сейчас вообще не в хорошей форме, поэтому у команды Дайча есть все шансы на победный результат.