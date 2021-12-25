Наполовину зоопарк, наполовину лес, – американский боксер удивил деталями тренировок.

Малик Скотт, тренер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), поделился воспоминаниями об опыте работы с украинским чемпионом хевивейта Александром Усиком (19-0, 13 КО).

По мнению Скотта, условия тренировок украинского боксера были очень тяжелыми, за счет этого Усику было гораздо легче боксировать на ринге.

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"Мне нравится наблюдать за Александром Усиком. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри поразили супертяжелый дивизион своей трилогией, однако Усик в ударе. Он не просто хорош, он великолепен. Я ездил в его тренировочный лагерь – это был наполовину зоопарк, наполовину лес. Ринг там был самым маленьким в мире", – начал он.

Он очень усложняет жизнь во время тренировок, благодаря чему легко на поле битвы. Когда вы видите его спокойным, хладнокровным и беззаботным в поединке, который должен стать боем его жизни, это потому, что он только что покинул тренировочный лагерь "Адский зоопарк". Бой – это легко для него,

– удивил своим заявлением Малик Скотт.

Ранее Скотт заявил, что не видит у украинского боксера особых шансов против мощности массивного "Цыганского короля" – Тайсона Фьюри.

"Если Фьюри своей массой в 126 кг наваливался на Деонтея, чтобы утомить его, то, как вы думаете, что он будет делать с Усиком? Фьюри попрет на Усика, чтобы навалиться на него и разорвать", – подытожил он.

Что нужно для боя Усик – Фьюри?