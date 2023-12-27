Наполи готовит сенсационный трансфер: сколько клуб Марадоны готов отдать за лидера Шахтера
Источник:CalcioNow
Защитник "горняков" Николай Матвиенко зимой может сменить клубную прописку. В услугах игрока сборной Украины заинтересован действующий чемпион Италии.
Футболисты Наполи не радуют своих болельщиков результатами в Серии А. "Партенопийцы" практически упустили шансы побороться за чемпионство и усложнили задачу квалификации в ЛЧ на следуюший сезон.
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Интересный вариант для Матвиенко
Руководство клуба рассчитывает улучшить турнирное положение благодаря зимним трансферам. Спортивный директор Наполи Мелузо уже определился с кандидатурой футболиста, который усилит состав.
После продажи атакующего хавбека Элифа Элмаса в Лейпциге за 25 миллионов евро, у клуба появилась возможность приобрести Николая Матвиенко из Шахтера.
Действующие чемпионы уверены, что для приобретения лидера "горняков" хватит 30 миллионов евро. Итальянцы считают трансфер Матвиенко оптимальным вариантом для клуба.
Матвиенко – желанная цель клубов Европы
- Отметим, что во время каждого трансферного окна появляются разнообразные слухи по поводу интереса европейских клубов к Матвиенко.
- Украинского центрбека хотел видеть в Брайтоне Роберто Де Дзерби – бывший тренер Шахтера. Итальянский специалист отлично знает возможности Николая.
- В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за Шахтер 16 матчей и забил 3 гола.
- Его контракт с "горняками" истекает 31 декабря 2027 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость Матвиенко составляет 20 миллионов евро.