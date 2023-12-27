Наполи готовит сенсационный трансфер: сколько клуб Марадоны готов отдать за лидера Шахтера

Защитник "горняков" Николай Матвиенко зимой может сменить клубную прописку. В услугах игрока сборной Украины заинтересован действующий чемпион Италии.

Футболисты Наполи не радуют своих болельщиков результатами в Серии А. "Партенопийцы" практически упустили шансы побороться за чемпионство и усложнили задачу квалификации в ЛЧ на следуюший сезон.

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Интересный вариант для Матвиенко

Руководство клуба рассчитывает улучшить турнирное положение благодаря зимним трансферам. Спортивный директор Наполи Мелузо уже определился с кандидатурой футболиста, который усилит состав.

После продажи атакующего хавбека Элифа Элмаса в Лейпциге за 25 миллионов евро, у клуба появилась возможность приобрести Николая Матвиенко из Шахтера.

Действующие чемпионы уверены, что для приобретения лидера "горняков" хватит 30 миллионов евро. Итальянцы считают трансфер Матвиенко оптимальным вариантом для клуба.

Матвиенко – желанная цель клубов Европы