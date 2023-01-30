"Волки" не сумели покусать лидера Серии А: Наполи вырвало победу у Ромы – видеообзор

Наполи и Рома сошлись в центральном матче 20-го тура итальянской Серии А. "Неаполитанцы" укрепило лидерство в сезоне-2022/2023.

Наполи – Рома 2:1

Голы: Осимхен, 17, Симеоне, 86 – Эль-Шаарави, 75

На стадионе "Диего Армандо Марадона" сошлись лидер Серии А Наполи и шестая команда чемпионата Рома, претендующая на выступление в еврокубках. Кварацхелия разрядил свою пушку из-за пределов штрафной, но голкипер Ромы был на месте, не дав мячу залететь в нижний угол ворот, пишет 24 канал.

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На 17-й минуте Наполе удалось забить быстрый гол. Кварацхелия совершил верховую передачу в штрафную Ромы. Мяч прилетел прямиком на Осимхена, тот сначала грудью, а затем коленом обработал передачу и мощным ударом в одно касание вколотил круглого под перекладину ворот Ромы – 1:0. Очень красивый гол в исполнении нападающего.

До свистка на перерыв хозяева создали еще целую гору моментов. Самым острым был удар головой от Осимхена, но мяч пролетел над перекладиной.

На 15-минутный отдых команды ушли при минимальном преимуществе в счете "неаполитанцев" 1:0.

Все голы команды оставили на второй тайм, особенно на концовку поединка. На 75-й минуте Роме удалось сравнять счет в матче. С первой подачей в штрафную Наполи справились защитники, но вот второй заброс был уже голевым. Эль-Шаарави запер предачу на дальней стойке и можно сказать, что засунул мяч в ворота соперника – 1:1.

В конце матча хозяева во второй раз за поединок повели в счете. Зелинский обыгрался с Симеоне, красивым ударом пробившим мимо Патрисиу – 2:1.

Наполи удалось обыграть Рому на глазах родных болельщиков.

Команда Спаллетти продолжает идти лидером Серии А, опережая идущий вторым Интер на 7 баллов – 50 против 43-х в "нерадзурре".

Рома с 38 пунктами занимает 6 место.

Наполи – Рома: видеообзор матча