Не хотели обидеть: Наполи отреагировало на скандал с Осимхеном, пытаясь отбелить репутацию

Похоже, что эпопея со скандалом между Наполи и Виктором Осимхеном понемногу угасает. Несмотря на конфликт, нападающий сыграл и даже забил в домашнем матче против Удинезе.

Конфликт между неаполитанским клубом и футболистом вспыхнул после странного видео у текток, выложенных прессслужбой Наполи. В ролике сделали акцент на нереализованном пенальти Осимхеном в матче против Болонье. Виктор мог принести минимальную победу своей команде, но не сделал этого, поэтому Наполи расписало нулевую мировую.

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Официальная реакция итальянского гранда

Это видео изрядно обидело разъярило самого футболиста. Хотя впоследствии ролик был удалён из клубных соцсетей. Игрок немедленно удалил все фото, относящиеся к Наполи в своем инстаграмме, а агент Осимхена заговорил о суде, куда они могли подать на чемпиона Италии, который своим видео унизил Виктора.

После чего нигериец попал в заявку команды на домашнюю игру против Удинезе, в которой Осимхен вышел в старте и отыграл 68 минут. На 39-й форвард удвоил преимущество неаполитанцев 2:0. В общей сложности до финального свистка команды на обоих наколотили еще три мяча, а поединок закончился разгромной победой Наполи 4:1.

Впоследствии на официальном сайте чемпиона Серии -2022/2023 появилось заявление по поводу ситуации с Осимхеном и тем глупым видео. В клубе объяснили, что никак не хотели оскорбить своего лидера и аргументировали свое мнение.

Наполи, чтобы избежать теорий и гипотез, уточняет, что никогда не хотел обидеть или высмеять Виктора Осимхена, достояние нашего клуба. Подтверждением тому служит тот факт, что во время летнего собрания клуб решительно отверг все предложения, поступившие о трансфере нападающего.

В социальных сетях, в частности у текток, экспрессивные высказывания всегда носят легкий и творческий характер, не имея, в случае с Осимхеном, намерения обидеть или высмеять. В любом случае, если Виктор и заметил какие-то обиды на свой счет, то у клуба не было таких намерений,

– говорится в клубном заявлении.

Отметим, что клуб намерен продолжить сотрудничество с 24-летним нигерийцем, истекающим в конце июня 2025 года.

В текущем сезоне-2023/2024 Осимхен принял участие в 7 матчах – 4 гола и 1 ассист. Всего в футболке Наполи, за которое выступает с сентября 2020 года, провел 108 поединков (63 мяча и 15 голевых передач).

30 сентября Наполи проведет выездной поединок против Лечче. В преддверии этой встречи неаполитанцы с 11 баллами замыкают топ-5 лидеров Серии А.