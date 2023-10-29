Огненный матч в Серии А: Наполи совершил камбек в игре с Миланом благодаря суперголам – видеообзор

Команда Руди Гарсии была близка к поражению после дубля Жира в первом тайме. Впрочем, после перерыва чемпионы смогли собраться и вырвать один балл.

Наполи – Милан 2:2

Голы: Политано, 50, Распадори, 63 – Жиру, 22, 31.

В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 10 тура сезона 2023-2024. На вечер воскресенья была вынесена центральная встреча уикенда, в которой Наполи принимал Милан, пишет 24 канал.

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Обе команды расположились рядом с лидером Интером, поэтому имели целью только победу для сокращения отрыва. Руди Гарсия не мог рассчитывать на своего главного бомбардира Виктора Осимхена, в то время как Милан потерял хавбека Рубена Лофтуса-Чика.

Первый тайм остался за гостями. Милан при равной игре чаще бил по воротам Мерета и смог уйти на перерыв при счете 2:0. Оба мяча на свой счет записал Оливье Жиру, который удачно головой запирал подачи с фланга.

После перерыва "россонери" не уступали сопернику, но Наполи стал играть активнее и нашел в себе силы восстановить статус-кво. Сначала сразу после перерыва Полетано красиво накрутил нескольких защитников Милана и точно пробил из острого угла в дальнюю "девятку".

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А в середине второго тайма счет сравнял Распадори, которому удался шикарный обводный выстрел из стандарта. В финальной стадии у обеих команд были моменты, чтобы вырвать победу, но в итоге расписали результативную ничью.

Таким образом, Наполи остается четвертым, имея уже семь очков отставания от Интера. При этом по итогам тура "партенопей" могут обойти Фиорентина и Аталанта. Милан же идет третьим, всего в трех баллах позади лидера.

Видеообзор матча Наполи – Милан: