Наполи – Милан: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Наполи и Милан во вторник, 18 апреля определят, кто из них выйдет в полуфинале Лиги чемпионов. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Милан.

Наполи раньше никогда в своей истории не выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Милан же семь раз выигрывал Лигу чемпионов. И ни разу не уступал итальянским командам по сумме двух матчей в этом турнире. И первый шаг к тому, чтобы продолжить эту серию, "россонери" сделали 12 апреля, когда обыграли Наполи на собственном поле. Теперь 18 апреля они проведут ответный матч в Неаполе.

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Следует отметить, что Милан в первом матче одержал минимальную победу. Однако еще до этого в чемпионате Италии именно Милан одержал разгромную победу на "Стадио Диего Армандо Марадона" 0:4. Так как побеждать в Неаполе команда знает.

Кроме того, оба миланских клуба в плей-офф Лиги чемпионов пока не пропускали голов. Милан в 1/8 финала дома обыграл Тоттенхэм 1:0, а на выезде сыграл вничью 0:0. Интер на этой стадии турнира дома победил Порту 1:0, а на выезде все закончилось вничью 0:0. В четвертьфинале Милан победил Наполи 1:0, а Интер разобрался на выезде с Бенфикой – 0:2.

Матч Наполи – Милан начнется в 22:00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Милан.

Наполи – Милан онлайн