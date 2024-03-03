Интер почти чемпион: Наполи вырвал победу над Ювентусом и приблизился к зоне Лиги чемпионов

Наполи одержал вторую подряд победу во главе с Франческо Кальцоной. Чемпионы Италии сумели переиграть Ювентус, который окончательно попрощался с шансами на Скудетто.

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 – Кьеза, 81.

В чемпионате Италии в этот уик-энд проходят матчи 27 тура Серии А. Центральная встреча была вынесена на вечер воскресенья, в ней действующий чемпион Наполи принимал туринский Ювентус, пишет 24 канал.

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Ювентус прощается со Скудетто

Неаполитанцы не впечатляют в этом сезоне и уже выбыли из чемпионской гонки, но при этом "партенопеи" сохраняют шансы на путевку в Лигу чемпионов. Ювентус же долгое время вел борьбу за Скудетто с Интером, но серия из четырех потерь очков подряд существенно подкосила "бьянконери".

Теперь же, судя по всему, Юве окончательно попрощался с шансами на золото. Команда дала бой Наполи, но вчистую проиграла владение мячом. Перед перерывом неаполитанцы вышли вперед благодаря крутому удару слета от Кварацхелии.

Юве оставался в игре и на 81 минуте смог восстановить паритет благодаря мастерскому удару от Кьезы. Однако удержать хотя бы один балл гости не смогли. Перед компенсированным временем Нонге нелепо наступил на ногу Осимхена в своей площадке, из-за чего арбитр назначил пенальти.

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Шансы Наполи на Лигу чемпионов

Удар Виктора парировал Щенсны, но на добивании успел удачно сыграть Распадори. Таким образом, Юве проигрывает третий раз за последние 15 матчей. Команда отстает от Интера аж на 12 очков, но в понедельник "неррадзури" могут увеличить это расстояние еще на три балла в случае победы над Дженоа.

Наполи, похоже, оживает под руководством уже третьего тренера в этом сезоне. При Франческо Кальцони команда сыграла вничью с Барселоной и Кальяри, а также вынесла Сассуоло (6:1) и теперь взяла верх над Ювентусом.

"Партенопеи" поднимаются на седьмую строчку в Серии А и теперь отстают от топ-четверки на 8 очков. Правда, есть вероятность, что и пятое место таблицы получит путевку в ЛЧ на следующий сезон, а до идущей пятой Ромы,, лишь 4 балла.