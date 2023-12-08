Наплевали на смерти украинцев: МОК допустил российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024

Спортсмены из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, будут допущены к участию в Олимпийских играх 2024. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм 2024, которые пройдут летом следующего года. Атлеты с гражданством стран-агрессоров смогут выступить в нейтральном статусе.

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Шокирующее для цивилизованного мира решение МОК

Допуск возможен только при соблюдении условий нейтралитета и при условии, что спортсмены квалифицируются на Олимпиаду. Условия нейтралитета включают отсутствие причастности к силовым структурам и публичной поддержки войны в Украине.

"Нейтральные атлеты", как и другие соревнующиеся на Олимпиаде спортсмены, должны подписать заявление о поддержке Олимпийской хартии. Национальная символика России и Беларуси будет запрещена – это касается гимна, флага и других атрибутов.

По состоянию на 8 декабря 2023 года уже 11 "нейтральных спортсменов" (8 с российским паспортом и 3 с белорусским) выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в столице Франции – Париже. Более 60 украинских спортсменов уже прошли отбор на главные соревнования четырехлетия.