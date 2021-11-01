Нападающий Зари отметился уникальным голевым рекордом чемпионата Украины

Нападающий Зари Александр Гладкий отметился дублем в поединке против Металлиста 1925 , он забил мяч в ворота соперника на 38-й и 71-й минутах. Это помогло ему стать автором уникального голевого достижения чемпионата Украины по футболу.

18-й дубль в карьере

Заря 31 октября сыграла на выезде в Харькове с Металлистом 1925 в рамках 13 тура УПЛ, где разгромила харьковчан со счетом 6:1.

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Гладкий отличился в матче тремя результативными действиями. Сначала после его результативной передачи на форварда Алахьяра Саядманеша луганскому клубу удалось сравнять счет. А дубль в поединке против Металлиста 1925 помог переписать один из рекордов чемпионата Украины.

Для нападающего Зари это был 18 дубль в карьере, благодаря этому он сравнялся с другими лучшими бомбардирами в истории чемпионатов Украины. Лишь четырем футболистам удавалось забить 18 дублей в карьере – Сергею Реброву, Марко Девичу, Евгению Селезневу и Андрею Ярмоленко.

К тому же, Гладкий является лидером по количеству клубов, в которых делал дубль. Два гола за матч он забивал в составе шести команд: в Заре – 4 раза, Харькове – 1, Шахтере – 8, Днепре – 1, Карпатах – 3 и Черноморце – 3.