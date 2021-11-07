Нападающий Ворсклы стал жертвой расизма в игре с Динамо: в скандале участвовал игрок киевлян

Матч Динамо – Ворскла завершился неожиданным поражением команды Мирчи Луческу. Однако не обошлось в поединке без расизма со стороны киевлян.

"Перестанем относиться к людям как к мусору"

Киевское Динамо потерпело сенсационное поражение от Ворсклы со счетом 1:2. Победу ворсклянам принесли голы Лукаса Рангела и Оливье Тилля. С 80-й минуты гости еще и играли в меньшинстве. Но киевляне в большинстве смогли отквитать всего один гол – в компенсированное время пенальти реализовал Витиньо.

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После поединка автор первого гола полтавского клуба Лукас Рангел рассказал о проявлениях расизма со стороны игрока "бело-синих" и киевских фанатов. Однако фамилию футболиста Динамо бразилец не назвал.

Люди, которые меня знают, понимают, что я не "мимишный", но в матче против Динамо я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и от одного из футболистов. Думаю, это слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустные. Когда мы умрем, станем одним и тем же. Но в глубине души мне жалко таких людей, потому что у них грязный дух, горькое сердце и они бесспорно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей,

– признался форвард Ворсклы.

26-летний форвард гостей попросил не относиться столь негативно к людям с другим цветом кожи. Рангел гордится тем, что он темнокожий: "Я прошу: перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи".

Рангел стал игроком Ворсклы в августе 2021 года, перейдя из финского КуПСа.

Бразильский футболист подписал контракт до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/2022 в футболке ворсклян отыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал один ассист. Все результативные действия были в Кубке Украины.

Ворскла отобрала очки у лидера УПЛ. Полтавская команда с 28 очками замыкает тройку таблицы УПЛ. Динамо продолжает удерживать лидерство, в их активе 35 пунктов.