Нападающий Динамо отказывается служить в армии Беларуси, несмотря на угрозу заключения

Нападающий Динамо Илья Шкурин рассказал, что его призывают в белорусскую армию. Футболист отказывается служить в армии Беларуси, за что ему грозит заключение.

Шкурин: Не хочу служить с учетом нынешней ситуации

Белорусский футболист подтвердил информацию, что получал повестки в армию. Но игрок уклоняется от службы из-за политической ситуации в Беларуси.

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Да, я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в Беларуси. Точно не сейчас,

– заявил Шкурин.

Футболиста Динамо не пугает, что из-за уклонения от армии против него могут возбудить уголовное дело. Если "прятаться" в течение двух лет, то можно даже попасть за решетку.

Шкурин присоединился к "Динамо" в 2021 году, перешел из московского ЦСКА на правах аренды. Футболист ответил на вопрос, могут ли российские власти выдать его Беларуси по возвращении в Москву.

"Теоретически да. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может все, что угодно. Я в аренде до июня 2022 года", – резюмировал нападающий.

Кратко о ситуации в Беларуси