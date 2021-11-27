Нападающий Динамо отказывается служить в армии Беларуси, несмотря на угрозу заключения
Источник:Rp.pl
Нападающий Динамо Илья Шкурин рассказал, что его призывают в белорусскую армию. Футболист отказывается служить в армии Беларуси, за что ему грозит заключение.
Шкурин: Не хочу служить с учетом нынешней ситуации
Белорусский футболист подтвердил информацию, что получал повестки в армию. Но игрок уклоняется от службы из-за политической ситуации в Беларуси.
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Да, я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в Беларуси. Точно не сейчас,
– заявил Шкурин.
Футболиста Динамо не пугает, что из-за уклонения от армии против него могут возбудить уголовное дело. Если "прятаться" в течение двух лет, то можно даже попасть за решетку.
Шкурин присоединился к "Динамо" в 2021 году, перешел из московского ЦСКА на правах аренды. Футболист ответил на вопрос, могут ли российские власти выдать его Беларуси по возвращении в Москву.
"Теоретически да. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может все, что угодно. Я в аренде до июня 2022 года", – резюмировал нападающий.
Кратко о ситуации в Беларуси
- Летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, результаты которых были сфальсифицированы.
- Диктатор Александр Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси, в результате чего в стране вспыхнули массовые протесты. Акции протеста были жестко подавлены силовиками.
- США, государства Европы, Украина и большинство других стран мира не признали выборы в Беларуси. ЕС и США ввели санкции против Лукашенко.
- Напряженная ситуация на белорусско-польской границе. В ноябре тысячи мигрантов попытались прорвать границу Польши.
- В Евросоюзе считают, что нелегалы организованно свозились к границе Польши. Там уверены, что к этому причастен Лукашенко.
- Украина, Латвия и Литва ужесточили контроль на границе с Беларусью.