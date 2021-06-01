Наоми Осака со скандалом отказалась от участия в Ролан Гаррос

Титулованная японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) после выхода во второй круг. Осака покидает Ролан Гаррос из-за бойкота СМИ.

До начала Ролан Гаррос Осака отказалась общаться с журналистами. Японка решила объявить протест принудительному общению с журналистами.

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Осаку оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию. Турниры Грэнд Слэм пригрозили Осаке дисквалификацией.

Я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа

"Когда я опубликовала свой пост несколько дней назад, я не собиралась оказаться в такой ситуации и не думала, что это возможно. Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего добра будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе.

Я не хотела никого отвлекать и принимаю то, что выбрала неидеальный момент и могла более четко сформулировать свой посыл. Что еще важнее, я бы никогда не стала преуменьшать значение психического здоровья и просто так бросаться этим термином", – написала вторая ракетка мира.

Она призналась, что после US Open-2018 у нее возникали затяжные депрессии, с которыми, по словам Осаки, ей было трудно справиться.

Все, кто со мной знакомы, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, так как это помогает притупить чувство тревоги,

– отметила Наоми.

Теннисистка заявила, что ей трудно общаться с журналистами.

"Хотя теннисная пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу отдельно извиниться перед всеми классными журналистами, которых могла оскорбить), у меня нет природной склонности к публичным выступлениям, и я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа. Я очень нервничаю, и мне трудно идти на контакт", – написала японка.

Осака заявила, что на Ролан Гаррос она чувствовала себя уязвимой. Именно поэтому она решила пропустить пресс-конференции.

Я предварительно об этом объявила, потому что действительно считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть. Я отдельно написала турниру письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, так как Грэнд Слэм – это напряженные мероприятия,

– сообщила теннисистка.

Осака объявила, что возьмет перерыв, после которого хочет обсудить с турами, как улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков.

"Надеюсь, у вас все хорошо, вы себя бережете. Всех люблю, и увидимся, когда увидимся", – резюмировала Осака.

Во втором круге Ролан Гаррос Осака должна была сыграть против Аны Богдан из Румынии. Благодаря отказу Осаки румынка прошла в третий круг.

Что известно об Осаке

Осака – бывшая первая ракетка мира. Японка дважды выиграла Australian Open (2019, 2021) и дважды US Open (2018, 2020).

Всего она получила 7 титулов. По данным WTA, ее призовые за карьеру уже составляют более 19 миллионов долларов.

По данным Sportico, Наоми получила 55 миллионов долларов по спонсорским контрактам за последний год. Больше среди теннисистов получил только Роджер Федерер – 84 миллиона долларов.