Отбил печень: Наоя Иноуэ жестко нокаутировал соперника за 3 раунда – видео

Один из лучших боксеров независимо от весовой категории японец Наоя Иноуэ провел очередной бой. Иноуэ удалось защитить титулы WBA и IBF в легчайшем весе.

Иноуэ поиздевался над оппонентом

В ночь на 20 июня Наоя Иноуэ провел бой в Лас-Вегасе (США). В главном событии чемпион WBA и IBF победил Майкла Дасмариньяса.

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Бой длился всего три раунда. Иноуэ удалось одержать уверенную победу техническим нокаутом.

Уже во втором раунде Иноуэ отправил своего соперника в первый нокдаун. К чести филиппинского боксера следует сказать, что ему удалось подняться.

В 3 раунде японец еще дважды отправлял Майкла на настил ринга ударами по печени. После второго падения рефери остановил бой.

Обзор боя – видео​