Иноуэ поиздевался над оппонентом
В ночь на 20 июня Наоя Иноуэ провел бой в Лас-Вегасе (США). В главном событии чемпион WBA и IBF победил Майкла Дасмариньяса.
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Бой длился всего три раунда. Иноуэ удалось одержать уверенную победу техническим нокаутом.
Уже во втором раунде Иноуэ отправил своего соперника в первый нокдаун. К чести филиппинского боксера следует сказать, что ему удалось подняться.
В 3 раунде японец еще дважды отправлял Майкла на настил ринга ударами по печени. После второго падения рефери остановил бой.
Обзор боя – видео
- Для непобедимого Иноуэ это 21 подряд победа на профессиональном ринге.