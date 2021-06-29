Второй шанс для сборной Украины

Александр Зинченко до сих пор не может забыть болезненное поражение от Австрии в последнем туре группового раунда. Футболист надеется, что в игре против шведов команда сможет победить.

К теме В шаге от чуда: заявка сборной Украины на матч 1/8 финала со Швецией на Евро-2020

После неудачного матча с австрийцами Зинченко рассказал, что чувствовал опустошение и понимал, что команда не оправдала ожидания болельщиков.

Полузащитник заверил, что команда старалась отдать все силы. Это была далеко не самая удачная игра украинцев. Но даже при таких раскладах подопечные Андрея Шевченко получили второй шанс на чемпионате Европы.

Во всем нужно искать позитив. Впервые в истории выйти в плей-офф такого турнира – это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны за свою игру, особенно последнюю, нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной,

– сказал футболист.

Зинченко убежден, что сборная может достичь большего и показать себя гораздо лучше на таком турнире. Интересно, что соперником Украины станет Швеция, которая вывела наших ребят в плей-офф Евро.

Матч 1/8 финала Евро2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток итальянского арбитра прозвучит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) в 22:00. Победитель поединка в четвертьфинале сыграет против победителя пары Англия – Германия.