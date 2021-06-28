Нам предстоит очень серьезный матч, – Зинченко о сопернике в 1/8 финала Евро-2020

Украинскую сборную 29 июня ждет сложный матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Александр Зинченко рассказал, как остановить победный путь соперника.

Швеция и ее сильные стороны глазами Зинченко

Александр Зинченко рассказал, как нужно сыграть сборной Украины в игре против мощной Швеции. Все ребята понимают, что следующий соперник – очень сильная команда, которая вышла с первого места группы. Подопечных Андрея Шевченко ждет непростой поединок за выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

Стоит внимания Пока у нас есть шанс, то мы будем работать, – Шевченко о предстоящей игре со Швецией

По словам полузащитника украинской сборной нужно продемонстрировать компактный футбол и держать дистанцию между игроками. При таком стиле игры украинцы смогут одолеть шведов.

На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг – лучший бомбардир сборной на турнире, также есть очень опытная линия обороны. Если я не ошибаюсь, у них самая старшая команда на чемпионате Европы, это говорит о многом, о том, что у них есть сыгранность между собой, чувствуют друг друга на поле,

– заявил Зинченко.

Также футболист Манчестер Сити выделил другого нападающего Швеции Исаака. Форвард демонстрирует хороший футбол в Испании, выступая за Реал Сосьедад. На таком турнире все игроки стараются показать все свои лучшие качества, чтобы привлечь внимание топовых клубов.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня в 22:00. Футболисты сыграют на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Победитель встречи выйдет в 1/4 финала, где сыграет против победителя пары Англия – Германия.