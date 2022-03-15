Нам повезло, но счастье длилось недолго, – биатлонистка Блашко о бомбардировках Чернигова

Украинская биатлонистка Дарья Блашко с начала войны находится в эпицентре ужасающих событий – в Чернигове. В своих соцсетях биатлонистка рассказала о пережитом.

Блашко рассказала, что она с тренером несколько раз переезжала с места на место в Чернигове. И каждый раз приходилось бежать из-за обстрелов и пожаров.

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"Сначала мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг обычно стреляли, но там было достаточно безопасно до поры до времени. Вскоре нам пришлось очень быстро собрать вещи и поехать в другое место", – рассказала спортсменка.

Полный текст публикации Блашко:

"Всем привет! Я знаю многие уже "проснулись" и поняли, что происходит, но есть еще достаточно большое количество людей, которые думают, что все фото и видео с 2014 года, что это постановки и фейки. Но вот что происходило со мной за последние дни.

Первоначально мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг конечно стреляли, но было довольно безопасно к определенному времени. Вскоре нам пришлось быстро собрать вещи и поехать в другое место. Нас приютили люди, которые жили с нами вместе в том подвале. У них было не очень безопасно, но прямых угроз еще не было. Первым очень плохим звоночком стал звук понижения самолета над тем районом, где мы находились. Около 4 утра. Это ужасно.

Страшно потому, что ты не слышишь звука, когда бомба сбрасывается. И ты не знаешь, жив ли ты через 5 секунд. Нам повезло в этот раз. Но счастье длилось недолго. В этот же день довольно близко стоящая российская армия начала обстреливать район, где мы жили это время. Было разрушено несколько домов, сарай, обломки которого просто насквозь "прошили" металлический корпус машины моего тренера (можете видеть это на последнем видео).

В большом количестве домов окна вынесло ударной волной. В том числе и там, где нас приютили. И мы все вместе перебрались в другой дом, где был хороший погреб, который выдержит удары. Девять человек, включая одного ребенка ночевали в погребе размером приблизительно 2*3. Это было безразлично. Живые и хорошо.

Но этим несчастья этого района не закончились, а как оказалось, только начинались. Утром на следующий день с тех же позиций они обстреливали город, в обед снова перешли на наш район. Теперь были зажигательные бомбы почти в упор, потому что время от выстрела до попадания было минимальным для любой реакции. Даже упасть "лицом в пол".

В это время мы помогали заклеивать окна в другом доме. И это в определенной степени нас спасло, потому что именно в этот дом снаряд не прилетел. Но вокруг все просто полыхало. Часть людей осталась в погребе другого дома. Они случайно поняли, что дом горит и, к счастью, успели выскочить. Но одна женщина очень обгорела", – рассказала Блашко.